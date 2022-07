Can Yaman messo all’angolo, il collega turco lo sfida con questo scatto social! (FOTO) (Di sabato 9 luglio 2022) Can Yaman ha un rivale temibile, anche Kerem Bursin sta faticando con lunghe sessioni di palestra e il risultato è da dieci e lode. Leggi su comingsoon (Di sabato 9 luglio 2022) Canha un rivale temibile, anche Kerem Bursin sta faticando con lunghe sessioni di palestra e il risultato è da dieci e lode.

Pubblicità

IOdonna : Orietta Berti al Gf Vip come opinionista e Can Yaman in 'Viola come il mare' - mariasan1321 : RT @Daniela53115684: Buongiorno e buon weekend a tutte, sempre con il bellissimo sorriso del nostro Can yaman #CanYaman - ItsLucyEm : Viola come il mare con Can Yaman su Canale5 a settembre: forse in onda martedì o mercoledì - aurora_gianna : Ok che stanotte mi sono sognata can Yaman e ok questo può essere solo che un sogno hahaha ma sbaglio o questa setti… - MafaldaValentia : RT @Daniela53115684: Buongiorno e buon weekend a tutte, sempre con il bellissimo sorriso del nostro Can yaman #CanYaman -