Calciomercato Serie A LIVE: Dzeko blocca Dybala, Koulibaly solo all’estero, Hickey vola al Brentford (Di sabato 9 luglio 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. SABATO 9 LUGLIO Tesoretto per il Bologna, l’operazione Hickey al Brentford porta oltre 20 milioni (CLICCA QUI)Calciomercato Inter, Dzeko blocca Dybala: la trattativa è in stand-by (CLICCA QUI)De Laurentiis ha deciso, un’eventuale cessione di Koulibaly sarà ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e nonTutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. SABATO 9 LUGLIO Tesoretto per il Bologna, l’operazionealporta oltre 20 milioni (CLICCA QUI)Inter,: la trattativa è in stand-by (CLICCA QUI)De Laurentiis ha deciso, un’eventuale cessione disarà ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @TorinoFC_1906, fatta per #Radonjic dal #Marsiglia. Giocatore in partenza per visite e firma ?? - Gazzetta_it : Derby per #Dybala: all'Inter serve tempo e il Milan... #calciomercato - DiMarzio : #SerieB, #Calciomercato | #Venezia, #Nani proseguirà la sua carriera al Melbourne Victory - sportli26181512 : Le classifiche di CM - Di nuovo ‘a casa’: Pogba, Lukaku e i grandi ritorni in Serie A: Romelu Lukaku e Paul Pogba s… - cmdotcom : Le classifiche di CM - Di nuovo ‘a casa’: #Pogba, #Lukaku e i grandi ritorni in #SerieA -