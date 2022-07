Calciomercato Milan | Ziyech lascia l’agenzia Nakhli Mondial L’Italia più vicina?

Leggi su zon

(Di sabato 9 luglio 2022) Un messaggio social per un annuncio a sorpresa: ha colto alla sprovvista, e non poco, i tanti addetti ai lavori il post apparso nella serata di ieri sul profilo Instagram di Hakim. L’esterno marocchino di proprietà del Chelsea ha deciso, infatti, di abbandonaresportiva: una decisione che potrebbe incidere suldel, squadra al momento piùall’acquisto del giocatore. “Ho raggiunto un punto nella mia vita in cui sento che è il momento giusto per prendere il pieno controllo del mio futuro professionale – spiega– Voglio che le trattative e le decisioni sulla mia carriera siano condotte da me. Quindi, da qui in poi, io e il mio team, insieme ai nostri rappresentanti legali, gestiremo il ...