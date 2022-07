Calciomercato Milan | in Belgio sicuri | chiusura per De Ketelaere Le ultime

(Di sabato 9 luglio 2022): Deè rimasto in panchina nell’ultima amichevole del Brugge. Il calciatore sarebbe sempre più vicino ai rossoneri Il portale belga HLN rilancia un’importante notizia sul futuro di Charles De, concreto obiettivo di mercato del. Il classe 2001 infatti non è sceso in campo nemmeno per un minuto nell’amichevole di oggi del Brugge contro il Copenaghen: la trattativa con il club rossonero viene segnalata in stato molto avanzato con possibile concretizzazione a metà della prossima settimana. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

