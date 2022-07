Calciomercato Lazio, nuovo rinforzo dalla Spagna: operazione da 10 milioni (Di sabato 9 luglio 2022) Prosegue spedito il mercato in entrata della Lazio che, dopo aver preso Casale, Marcos Antonio e probabilmente Romagnoli, ha trovato l’accordo con il Granada per il trasferimento del portiere Luìs Maximiano nella capitale. Lo riporta Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter. Il procuratore del portoghese è sbarcato nella capitale per limare gli ultimi dettagli e ufficializzare l’accordo. L’operazione costerà al club biancoceleste una cifra pari a 10 milioni di euro. Maximiano Granada Lazio Il club di Lotito, ha immediatamente trovato il sostituto di Pepe Reina, appena trasferitosi al Villarreal. Maximiano è un portiere classe 1999 e vanta già una buona esperienza tra i pali. Cresciuto nel settore giovanile dello Sporting Lisbona viene poi acquistato dal Granada il 17 agosto 2021. Nel corso di quest’ultima ... Leggi su rompipallone (Di sabato 9 luglio 2022) Prosegue spedito il mercato in entrata dellache, dopo aver preso Casale, Marcos Antonio e probabilmente Romagnoli, ha trovato l’accordo con il Granada per il trasferimento del portiere Luìs Maximiano nella capitale. Lo riporta Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter. Il procuratore del portoghese è sbarcato nella capitale per limare gli ultimi dettagli e ufficializzare l’accordo. L’costerà al club biancoceleste una cifra pari a 10di euro. Maximiano GranadaIl club di Lotito, ha immediatamente trovato il sostituto di Pepe Reina, appena trasferitosi al Villarreal. Maximiano è un portiere classe 1999 e vanta già una buona esperienza tra i pali. Cresciuto nel settore giovanile dello Sporting Lisbona viene poi acquistato dal Granada il 17 agosto 2021. Nel corso di quest’ultima ...

