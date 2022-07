Calciomercato Juve, obiettivo Gabriel: ecco quanto guadagna il difensore dell’Arsenal (Di sabato 9 luglio 2022) De Ligt sempre più diretto verso il Bayern Monaco. La Juve valuta diverse alternative e avanza Gabriel dell’Arsenal: il difensore... Leggi su calciomercato (Di sabato 9 luglio 2022) De Ligt sempre più diretto verso il Bayern Monaco. Lavaluta diverse alternative e avanza: il...

Pubblicità

GiovaAlbanese : Il team manager della #Juventus, Matteo Fabris, e altri uomini #Juve - insieme alle forze dell'ordine- in attesa di… - GiovaAlbanese : Il dialogo tra #Juve e #Genoa per #Cambiaso resta aperto sulla stessa scia dei giorni scorsi. #Dragusin è atteso di… - Gazzetta_it : Calciomercato Juve, per De Ligt il bayern rilancia fino a 90 milioni - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Paredes, la Juve prepara l'offerta - TUTTOJUVE_COM : Paredes, la Juve prepara l'offerta -