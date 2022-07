Calciomercato Inter, pronto lo sgambetto al Milan. L’assist arriva dal PSG (Di sabato 9 luglio 2022) L’Inter e il futuro della formazione allenata da Simone Inzaghi. In attesa che il mercato decolli, occhio allo sgambetto al Milan. L’assist arriva dal PSG. Il ritorno di Romelu Lukaku è stato messo a segno. Ora l’Inter non ha alcuna voglia di fermarsi nel corso di questo mercato. Certo, i conti vanno tenuti sotto controllo, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 9 luglio 2022) L’e il futuro della formazione allenata da Simone Inzaghi. In attesa che il mercato decolli, occhio alloaldal PSG. Il ritorno di Romelu Lukaku è stato messo a segno. Ora l’non ha alcuna voglia di fermarsi nel corso di questo mercato. Certo, i conti vanno tenuti sotto controllo, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, non c'è accordo con il @PSG_inside per #Skriniar - SimoneTogna : #inter: se non avessi visto con i miei occhi chi è appena uscito dalla sede non ci crederei… #calciomercato ?? - DiMarzio : #Calciomercato | Incontro tra @Inter e @TorinoFC_1906 per parlare di Gleison #Bremer. I dettagli - CalcioOggi : LIVE Calciomercato - Salernitana, colpo D.Valencia. Fiorentina, ufficiale Gollini - La Gazzetta dello Sport - PSGRelay : RT @LeBombeDiVlad: ??? Nuova offerta del #PSG all'#Inter per #Skriniar ?? C'è una contropartita tecnica ?? I dettagli ??????? #LBDV #LeBo… -