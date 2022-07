Calciomercato | il Milan non molla De Ketelaere e Ziyech Romagnoli al passo d' addio

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @milan: il #Leeds si allontana da #DeKetelaere. Restano vivi i contatti per #Ziyech - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, le ultime sul mercato rossonero: priorità a #DeKetelaere, Hakim #Ziyech fuori da… - Gazzetta_it : Scatto Milan, Sanches è più vicino: intesa col Lilla a dieci milioni - AJMorales8792 : RT @theMilanZone_: ??#Zenga: “Spendono solo Monza e #Milan, tutte le altre stanno prendendo giocatori in prestito o a zero. Da quanto mi ris… - CalcioOggi : LIVE Calciomercato - Inter, rinnova Handanovic. La Lazio è pronta ad abbracciare Maximiano - La Gazzetta dello Sport -

, ilnon molla De Ketelaere e Ziyech. Romagnoli al passo d'addio Bologna, 9 luglio 2022 - Ilha l'accordo con Charles De Ketelaere , che ha detto sì al Diavolo . Il ...Per ilresta però aperta anche la pista che porta ad Hakim Ziyech del Chelsea. Anche in questo caso il giocatore gradisce e non poco la destinazione rossonera ma non c'è ancora accordo tra ...Milano, 9 luglio 2022 – Tra i pochi volti nuovi che in questi giorni a Milanello hanno dato il via alla nuova stagione del Milan, c’è Yacine Adlì, acquistato la scorsa estate dai rossoneri che poi lo ...Milano, 9 luglio 2022 – Dopo gli annunci dei riscatti di Florenzi e Junior Messias, continua a bollire a fuoco lento il mercato del Milan. Non è ormai più un mistero che la priorità dei rossoneri sia ...