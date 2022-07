Calciomercato Fiorentina | il sostituto di Milenkovic viene dalla Liga!

(Di sabato 9 luglio 2022)sembra essere sempre più lontano da indossare la maglietta dellanella prossima stagione. Il Serbo infatti ha ricevuto offerte da molti club in Serie A, uno su tutti l’Inter che sembra aver bloccato il giocatore e aspetta l’uscita di Skriniar per ingaggiarlo. La squadra toscana non perde tempo ed inizia a cercare un possibile: secondo La Nazione, tra i nomi sul taccuino dei dirigenti viola c’è Le Normand, difensore francese del Real Sociedad. Le NormandIl giocatore ha una valutazione di mercato che si aggira intorno ai 30 milioni, un prezzo decisamente elevato per le casse del club gigliato che tuttavia potrebbe provare a prendere il giocatore tramite un prestito con diritto di riscatto. Le Normand è un classe 96 che ha disputato 109 ...

