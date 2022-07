Calciomercato Fiorentina: i complimenti per Jovic dalla Serbia (Di sabato 9 luglio 2022) Fiorentina: la nazionale serba si congratula per il colpo Jovic. Con più minutaggio l’attaccante torna una risorsa per la sua nazionale Anche in Serbia c’è soddisfazione per il passaggio di Jovic alla Fiorentina. I social della nazionale serba hanno infatti riportato subito la notizia. ?? ???? ????? ?? ???? ???????? ?? @ACFFiorentina. ??#Orlovi #FSS • #Fiorentina #SerieA pic.twitter.com/cg10QnE4uX— Fudbalski savez Srbije FA of Serbia (@FSSrbije) July 8, 2022 Si tratta di un trasferimento importante per la nazionale in ottica mondiale: alla Fiorentina infatti Jovic avrà più occasioni di giocare, trovando quello spazio che non aveva al Real Madrid e tornando una risorsa importante per il ct Stojkovic. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022): la nazionale serba si congratula per il colpo. Con più minutaggio l’attaccante torna una risorsa per la sua nazionale Anche inc’è soddisfazione per il passaggio dialla. I social della nazionale serba hanno infatti riportato subito la notizia. ?? ???? ????? ?? ???? ???????? ?? @ACF. ??#Orlovi #FSS • ##SerieA pic.twitter.com/cg10QnE4uX— Fudbalski savez Srbije FA of(@FSSrbije) July 8, 2022 Si tratta di un trasferimento importante per la nazionale in ottica mondiale: allainfattiavrà più occasioni di giocare, trovando quello spazio che non aveva al Real Madrid e tornando una risorsa importante per il ct Stojkovic. ...

