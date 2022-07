Calcio: Juventus, De Winter rinnova fino al 2026 (Di sabato 9 luglio 2022) Torino, 9 lug. - (Adnkronos) - Attraverso i propri canali ufficiali, la Juventus ha annunciato il rinnovo di contratto di Koni De Winter. Il ventenne difensore belga si lega ai bianconeri fino al 30 giugno 2026. De Winter non giocherà però nella squadra allenata da Massimiliano Allegri, nelle prossime ore sarà annunciato il suo passaggio in prestito all'Empoli. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Torino, 9 lug. - (Adnkronos) - Attraverso i propri canali ufficiali, laha annunciato il rinnovo di contratto di Koni De. Il ventenne difensore belga si lega ai bianconerial 30 giugno. Denon giocherà però nella squadra allenata da Massimiliano Allegri, nelle prossime ore sarà annunciato il suo passaggio in prestito all'Empoli.

