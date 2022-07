Calcio | Juventus | De Winter rinnova fino al 2026

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve, Di Maria sbarca a Torino: domani visite e firma - Gazzetta_it : Calciomercato Juve, per De Ligt il bayern rilancia fino a 90 milioni - capuanogio : ?? Perché #DeLigt non è stato un buon affare per la #Juventus - Luxgraph : Juve U23: ufficiale il rinnovo di De Winter fino al 2026 - simonelv13 : @25_ezechiele @paolobertolucci Come Ibra,come locatelli,come bellanova…come tutti i mercenari che popolano il mondo… -

... suo ex compagno al Psg e nuovo acquisto della. L'argentino è atterrato in Italia, ha ... non ha nulla da invidiare a nessuno, ilsegue logiche non sempre comprensibili. Stiamo parlando ...TORINO - L'amore per Pogba da parte dei tifosi bianconeri non si è attenuato in questi anni. La dimostrazione è stata l'accoglienza riservata al francese, con più di mille persone assiepate dietro le ...Il lungo corteggiamento si è concretizzato, finalmente Angel Di Maria è un giocatore della Juventus e Massimiliano Allegri ottiene l’esterno tanto desiderato per il tridente che già fa sognare i tifos ...Primo acquisto ufficiale del Perugia. Si tratta di Edoardo Iannoni, classe 2001, centrocampista proveniente dalla Salernitana.Il comunicato AC Perugia Calcio comunica di aver perfezionato l’accordo co ...