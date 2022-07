Calcio | Fiorentina | ufficiale l' arrivo di Gollini in prestito dall' Atalanta

(Di sabato 9 luglio 2022) Firenze, 9 lug. - (Adnkronos) - Pierluigiè un nuovo giocatore della: il 27enne portiere emiliano arriva in. Lo annuncia la società viola in una nota. "Acfcomunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore PierluigiBc., nato a Bologna il 18 marzo 1995, con un passato nel settore giovanile del Club viola, ha indossato, tra i professionisti, le maglie di Hellas Verona, Aston Villa,e Tottenham. Il nuovo calciatore viola conta anche una presenza con la Nazionale Italiana".

Pubblicità

Gazzetta_it : #Fiorentina, ufficiale l'arrivo di Luka Jovic dal Real Madrid - yassine01937035 : RT @CORNERNEWS24: #Calcio - Fiorentina: Jovic acquistato a titolo definitivo Barone: Operazione d'altissimo livello. Il neo viola: Un onore - fantapiu3 : #Gollini torna in #SerieA, è il nuovo portiere della #Fiorentina #fantacalcio #seriea #campionato #calciomercato… - CalcioOggi : Calciomercato: Fiorentina. Ufficiale l'arrivo di Gollini dall'Atalanta - Tiscali - sportli26181512 : Ternana, occhi su Insigne del Benevento. Furlan verso Trieste: Rossoverdi attivi sul mercato: in arrivo l'attaccant… -

Il portiere ha un passato nel settore giovanile del club viola. FIRENZE - Laha reso noto di "aver acquisito, a titolo temporaneo, con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pierluigi Gollini dall'Atalanta". Gollini, nato a Bologna ...CALCIOMERCATONEWS/ Ufficiale Jovic, per la difesa seguiti Acerbi e Kjaer BARBRA BANDA E ... Altro caso scoppiato invece al campionato europeo difemminile, dove le calciatrici dell'...Firenze, 9 lug. - (Adnkronos) - Pierluigi Gollini è un nuovo giocatore della Fiorentina: il 27enne portiere emiliano arriva in prestito ...CALCIOMERCATO - Pierluigi Gollini è ufficialmente il nuovo portiere della Fiorentina. Arriva in prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta.