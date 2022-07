Calcio femminile, qualificazioni Mondiali 2023: Italia-Romania a Ferrara il 6 settembre (Di sabato 9 luglio 2022) La Nazionale femminile di Calcio aprirà domani i suoi Europei contro la Francia, ma a livello organizzativo è già tempo di pensare alla prossima stagione. A inizio settembre ci saranno le ultime due gare di qualificazione al Mondiale 2023, con le azzurre che saranno impegnate prima il 3 in una trasferta in Moldova e poi il 6 contro la Romania in casa. Si giocherà al ‘Paolo Mazza’ di Ferrara, dove le ragazze allenate da Milena Bertolini hanno vinto l’ultima gara disputata, il 10 giugno 2021 in amichevole contro l’Olanda. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) La Nazionalediaprirà domani i suoi Europei contro la Francia, ma a livello organizzativo è già tempo di pensare alla prossima stagione. A inizioci saranno le ultime due gare di qualificazione al Mondiale, con le azzurre che saranno impegnate prima il 3 in una trasferta in Moldova e poi il 6 contro lain casa. Si giocherà al ‘Paolo Mazza’ di, dove le ragazze allenate da Milena Bertolini hanno vinto l’ultima gara disputata, il 10 giugno 2021 in amichevole contro l’Olanda. SportFace.

