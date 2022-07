Calcio femminile, Milena Bertolini: “Stiamo bene, voglio che le ragazze diano tutto contro la Francia” (Di sabato 9 luglio 2022) Domani, 10 luglio, alle ore 21.00 il New York Stadium di Rotherham sarà teatro della prima partita della Nazionale italiana di Calcio femminile negli Europei 2022. In Inghilterra la formazione di Milena Bertolini farà il suo esordio e il primo incontro del Gruppo D sarà davvero complicato perché ci sarà da affrontare la squadra n.3 del ranking FIFA, ovvero la Francia. La compagine transalpina è tra le favorite per vincere il titolo e annovera tra le proprie fila calciatrici molto forti. Non è un caso che l’ossatura della selezione d’Oltralpe sia formata in buona parte dal Lione, campione d’Europa, senza sottovalutare il contributo offerto dal PSG. Da par suo la Nazionale cercherà di mettere sul rettangolo verde coesione e unità di intenti, allo scopo di sopperire con tali qualità alla ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) Domani, 10 luglio, alle ore 21.00 il New York Stadium di Rotherham sarà teatro della prima partita della Nazionale italiana dinegli Europei 2022. In Inghilterra la formazione difarà il suo esordio e il primo indel Gruppo D sarà davvero complicato perché ci sarà da affrontare la squadra n.3 del ranking FIFA, ovvero la. La compagine transalpina è tra le favorite per vincere il titolo e annovera tra le proprie fila calciatrici molto forti. Non è un caso che l’ossatura della selezione d’Oltralpe sia formata in buona parte dal Lione, campione d’Europa, senza sottovalutare il contributo offerto dal PSG. Da par suo la Nazionale cercherà di mettere sul rettangolo verde coesione e unità di intenti, allo scopo di sopperire con tali qualità alla ...

Pubblicità

RaiUno : L'incredibile storia del nostro calcio femminile, iniziata più di un secolo fa. Il documentario '#AzzurroShocking,… - RaiUno : Fino a pochi anni fa era difficile sentire parlare di calcio femminile in tv. Nel 1983 Raffaella Carrà in “Pronto R… - RaiSport : In attesa della prima partita delle @AzzurreFIGC a #WEURO2022, stasera #9luglio alle 20:40 su @RaiUno e domani alle… - paolapica : RT @TNannicini: “Le donne si sono riprese il calcio”. Centimetro dopo centimetro, decennio dopo decennio, con fatica e passione. E non hann… - roccaverrastro : RT @TNannicini: “Le donne si sono riprese il calcio”. Centimetro dopo centimetro, decennio dopo decennio, con fatica e passione. E non hann… -