Calcio femminile, Europei 2022: Portogallo-Svizzera 2-2, rimonta a sorpresa delle lusitane (Di sabato 9 luglio 2022) E' terminata 2-2 al Leigh Sports Village di Leigh il confronto valido per il Gruppo C degli Europei 2022 di Calcio femminile tra il Portogallo e la Svizzera. Una sfida il cui esito sembrava segnato dopo il primo tempo, ma poi nella seconda frazione la musica è cambiata. Le svizzere, infatti, sembravano nel pieno controllo della situazione dopo i primi 45? di gioco. Le elvetiche erano subito passate in vantaggio grazie a una realizzazione di Coumba Sow, abile a farsi trovare pronta in fase conclusiva dopo 2? di gioco. Il raddoppio è arrivato poco dopo: al 5?, ispirata dalla campionessa rossocrociata Ramona Bachmann, Rahel Kiwic ha gonfiato la rete. La sfida, per questo, pareva segnata. Colpevolmente la selezione Svizzera non ha trovato modo di mettere a segno il colpo ...

