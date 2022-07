Calcio femminile, Europei 2022: l’Italia cerca l’impresa contro la Francia a Rotherham (Di sabato 9 luglio 2022) Il conto alla rovescia sta per terminare. Domani, 10 luglio, alle ore 21 il New York Stadium di Rotherham sarà teatro della prima sfida della Nazionale italiana di Calcio femminile in questi Europei 2022. In Inghilterra la selezione di Milena Bertolini farà il suo esordio e il primo incontro del Gruppo D sarà davvero complicato perché ci sarà da affrontare la squadra n.3 del ranking FIFA, ovvero la Francia. Le azzurre dovranno affrontare, dunque, una delle grandi favorite per il successo finale, imbattuta da 16 gare consecutive (otto di qualificazione agli Europei e otto di qualificazione ai Mondiali) e in tale lasso di tempo ha subìto appena tre gol. Nello specifico, nel caso dei match valsi il pass continentale, la compagine transalpina è stata ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) Il conto alla rovescia sta per terminare. Domani, 10 luglio, alle ore 21 il New York Stadium disarà teatro della prima sfida della Nazionale italiana diin questi. In Inghilterra la selezione di Milena Bertolini farà il suo esordio e il primo indel Gruppo D sarà davvero complicato perché ci sarà da affrontare la squadra n.3 del ranking FIFA, ovvero la. Le azzurre dovranno affrontare, dunque, una delle grandi favorite per il successo finale, imbattuta da 16 gare consecutive (otto di qualificazione aglie otto di qualificazione ai Mondiali) e in tale lasso di tempo ha subìto appena tre gol. Nello specifico, nel caso dei match valsi il pass continentale, la compagine transalpina è stata ...

