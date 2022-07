Calcio | Cagliari | presentato al Comune il progetto definitivo del nuovo stadio'

(Di sabato 9 luglio 2022), 9 lug. - (Adnkronos) - "Ilannuncia di averealdiilper il, che sorgerà accanto all'Unipol Domus, in luogo del Sant'Elia. Un passo cruciale nell'iter per la costruzione di un impianto innovativo e da vivere a 360 gradi, sia per lo sport che per gli eventi e la vita quotidiana della comunità". Così il club rossoblù in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. "Il Club -prosegue il comunicato della società sarda- coglie l'occasione per ringraziare il Gruppo Costim, partner industriale del, David Manica e Sportium per averne curato la progettazione, oltre che Monitor Deloitte e Chiomenti, ...

Giulini "Si tratta di una pagina cruciale del nostro percorso".