Calcio: Bologna, ufficiale la cessione di Hickey al Brentford (Di sabato 9 luglio 2022) Bologna, 9 lug. - (Adnkronos) - Aaron Hickey saluta la Serie A. Il Bologna ha infatti annunciato la sua cessione con una nota sul proprio sito ufficiale. "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto al Brentford Fc il diritto alle prestazioni sportive del difensore Aaron Hickey a titolo definitivo". Il ventenne scozzese ha firmato col suo nuovo club un contratto di quattro anni. Leggi su iltempo (Di sabato 9 luglio 2022), 9 lug. - (Adnkronos) - Aaronsaluta la Serie A. Ilha infatti annunciato la suacon una nota sul proprio sito. "IlFc 1909 comunica di avere ceduto alFc il diritto alle prestazioni sportive del difensore Aarona titolo definitivo". Il ventenne scozzese ha firmato col suo nuovo club un contratto di quattro anni.

