Calciatore accusato di stupro: il club di Premier sapeva già da un anno (Di sabato 9 luglio 2022) Non ha ancora un nome, protetto per questioni legali, ma il giocatore straniero di Premier League arrestato per stupro lunedì a Londra e rilasciato su cauzione dopo 30 ore di interrogatorio e due ... Leggi su gazzetta (Di sabato 9 luglio 2022) Non ha ancora un nome, protetto per questioni legali, ma il giocatore straniero diLeague arrestato perlunedì a Londra e rilasciato su cauzione dopo 30 ore di interrogatorio e due ...

