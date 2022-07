Cagliari, depositato il progetto definitivo per il nuovo stadio (Di sabato 9 luglio 2022) Decisivo passo in avanti del Cagliari verso la costruzione del nuovo stadio. Il club isolano in queste ore ha depositato in Comune il progetto definitivo dell'impianto che è inserito all'interno del ... Leggi su gazzetta (Di sabato 9 luglio 2022) Decisivo passo in avanti delverso la costruzione del. Il club isolano in queste ore hain Comune ildell'impianto che è inserito all'interno del ...

