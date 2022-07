Bragantino-Avai: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 9 luglio 2022) Entrambi abbandonati a metà classifica, e solo un punto sopra la zona retrocessione, i rivali del Campeonato Brasileiro Bragantino e Avai si incontrano sabato 9 luglio, a Nabizao. In una classifica fitta, i due stanno flirtando con la linea tratteggiata dopo aver preso solo un punto a testa nelle ultime tre partite di Serie A. Il calcio di inizio di Bragantino-Avai è previsto alle 21 ora italiana Prepartita Bragantino-Avai: a che punto sono le due squadre? Bragantino Dopo aver messo insieme un’imbattibilità di quattro partite a metà giugno, con due vittorie e due pareggi, il Bragantino è inciampato negli ultimi tempi, registrando sconfitte consecutive nelle ultime quindici giorni. Il modo in cui il Braga ha perso 4-2 in casa dell’Atletico ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 9 luglio 2022) Entrambi abbandonati a metà classifica, e solo un punto sopra la zona retrocessione, i rivali del Campeonato Brasileirosi incontrano sabato 9 luglio, a Nabizao. In una classifica fitta, i due stanno flirtando con la linea tratteggiata dopo aver preso solo un punto a testa nelle ultime tre partite di Serie A. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 ora italiana Prepartita: a che punto sono le due squadre?Dopo aver messo insieme un’imbattibilità di quattro partite a metà giugno, con due vittorie e due pareggi, ilè inciampato negli ultimi tempi, registrando sconfitte consecutive nelle ultime quindici giorni. Il modo in cui il Braga ha perso 4-2 in casa dell’Atletico ...

