Borse: europee recuperano (+0,4%), Milano allunga (+1%), brilla MpS (+11%). Spread a 193 punti (Di sabato 9 luglio 2022) Ultima seduta di settimana positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dell'1% netto a 21.774 punti, l'Ftse All share in crescita dell'1,07% a quota 23.852 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 9 luglio 2022) Ultima seduta di settimana positiva per la Borsa di: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dell'1% netto a 21.774, l'Ftse All share in crescita dell'1,07% a quota 23.852 L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Borse: Europee recuperano, Milano allunga (+1%), brilla MpS (+11%). Spread a 193 punti - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Le Borse europee chiudono in netto rialzo dopo i verbali delle riunioni di giugno della Fed e della Bce. Milano +3%. Gas… - ForexOnlineMeIt : Borse europee attese caute. L'#euro resta debole a 1,01 #euro - - MKT_INS : Le principali borse europee hanno archiviato le contrattazioni in territorio positivo dopo essersi mosse senza una… - TuttoSuMilano : Borse europee: chiusura in rialzo, a #Milano corrono petroliferi e industriali -