Boris Johnson: anche la festa di nozze travolta dalle dimissioni (Di sabato 9 luglio 2022) Sposati da un anno, Boris Johnson e Carrie Symonds avevano dovuto attendere fino a ora per un ricevimento nuziale in grande stile. Ma la resa da Primo Ministro ha cambiato tutto Leggi su vanityfair (Di sabato 9 luglio 2022) Sposati da un anno,e Carrie Symonds avevano dovuto attendere fino a ora per un ricevimento nuziale in grande stile. Ma la resa da Primo Ministro ha cambiato tutto

Pubblicità

lorepregliasco : Vado controcorrente. A me il discorso delle dimissioni di Boris Johnson è piaciuto. Conciso, sobrio, dritto al punt… - antoguerrera : Chiunque pensi, Russia inclusa, che la caduta di Boris Johnson possa portare a un minore impegno del Regno Unito pe… - gippu1 : Boris #Johnson ha fatto di tutto per escludere i russi da Wimbledon 2022 e si è dimesso proprio nel giorno in cui l… - antoniodb_91 : RT @GianniCuperIoPD: Boris Johnson non è riuscito a governare anche se ha vinto le elezioni, noi del Pd riusciamo a governare anche se non… - Magnacaura : RT @Misurelli77: Boris Johnson si trasferisce dal 10 di Downing Street al Papeete... -