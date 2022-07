Bonus cultura 2022, a chi spetta e come richiederlo (Di sabato 9 luglio 2022) Il Bonus cultura 2022 è un’agevolazione rivolta ai ragazzi maggiorenni, ossia coloro che sono nati dal 2003 in poi. Si tratta di un contributo da parte dello Stato dal valore di 500 Euro. Il nuovo c’è già da qualche anni ed è volto a promuovere la diffusione della cultura tra i giovani mediante l’acquisto di prodotti e attività culturali di vario tipo. Bonus cultura 2022: come usufruirne Questo buono è disponibile in forma elettronica per tutti i diciottenni che si registrano sul portale 18app. Per entrare bisogna usare SPID o CIE. Il Bonus si può richiedere dal 17 marzo al 31 agosto 2022. Una volta registrati il sistema manderà un’email all’indirizzo di posta elettronica ad avvenuto completamento ... Leggi su tvzap (Di sabato 9 luglio 2022) Ilè un’agevolazione rivolta ai ragazzi maggiorenni, ossia coloro che sono nati dal 2003 in poi. Si tratta di un contributo da parte dello Stato dal valore di 500 Euro. Il nuovo c’è già da qualche anni ed è volto a promuovere la diffusione dellatra i giovani mediante l’acquisto di prodotti e attivitàli di vario tipo.usufruirne Questo buono è disponibile in forma elettronica per tutti i diciottenni che si registrano sul portale 18app. Per entrare bisogna usare SPID o CIE. Ilsi può richiedere dal 17 marzo al 31 agosto. Una volta registrati il sistema manderà un’email all’indirizzo di posta elettronica ad avvenuto completamento ...

