Bonus 110, Pmi sul piede di guerra: Pronte a rivolgerci al tribunale dell’Aja (Di sabato 9 luglio 2022) “Indipendentemente dalla forte delusione e dalla rabbia per la bocciatura degli emendamenti sui Bonus edilizi nel decreto Aiuti e per l’atteggiamento di incosciente indifferenza di alcuni parlamentari che di questa battaglia si erano fatti portabandiera, segnaliamo che il mancato sblocco delle misure sulla cessione dei crediti maturati dalle imprese edili costituirà una vera e propria tragedia per migliaia di imprese, soprattutto medio-piccole e soprattutto al Sud”. Lo afferma Antonello Patalano, imprenditore edile napoletano del direttivo di Class Action Nazionale per l’Edilizia, per il quale “lo scenario che va ad aprirsi, anzi a consolidarsi è disarmante: crescerà a dismisura il numero dei cantieri fermi e con loro quello dei libri contabili che approderanno nei tribunali. Non si conteranno i licenziamenti e, temiamo, i tentativi di gesti estremi da parte di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 9 luglio 2022) “Indipendentemente dalla forte delusione e dalla rabbia per la bocciatura degli emendamenti suiedilizi nel decreto Aiuti e per l’atteggiamento di incosciente indifferenza di alcuni parlamentari che di questa battaglia si erano fatti portabandiera, segnaliamo che il mancato sblocco delle misure sulla cessione dei crediti maturati dalle imprese edili costituirà una vera e propria tragedia per migliaia di imprese, soprattutto medio-piccole e soprattutto al Sud”. Lo afferma Antonello Patalano, imprenditore edile napoletano del direttivo di Class Action Nazionale per l’Edilizia, per il quale “lo scenario che va ad aprirsi, anzi a consolidarsi è disarmante: crescerà a dismisura il numero dei cantieri fermi e con loro quello dei libri contabili che approderanno nei tribunali. Non si conteranno i licenziamenti e, temiamo, i tentativi di gesti estremi da parte di ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Ripartono le pressioni per rifinanziare il bonus 110%. Lo scopo era buono ma la realizzazione pessima. Non sono bas… - GDF : Scoperta ingente #frode in materia di #bonus edilizi. #GDF #Parma sequestra 110 milioni di euro di crediti d'impos… - deboraferro10 : RT @OttavioBrambil1: @CottarelliCPI Forse meglio leggerlo l articolo del corsera. E spiegare meglio la norma. Requisiti, massimali, procedu… - Frances66800203 : @bepperoca @Sincera23863322 @HSkelsen Il post, ha delle pecche. Doveva superare una certa soglia per il vaccino è… - robymes : @E__Io__Pago @PastorellaGiu @Mov5Stelle Il solo fatto di non riconoscere il bonus 110% come una gigantesca truffa d… -