Bomba d' acqua in Costiera | devastato il lungomare di Maiori | gravi danni ai lidi | il sindaco chiede stato di calamità naturale

Pubblicità

mpichini : RT @stefmonzo: Bomba d'acqua. - GazzettaSalerno : Dopo la grande paura, e dopo aver tirato un sospiro di sollievo per l'assenza di danni a persone, sicontano i danni… - GazzettaSalerno : Bomba d’acqua in Costiera, devastato il lungomare di Maiori, gravi danni ai lidi, il sindaco chiede stato di calami… - MarizMonica : RT @stefmonzo: Bomba d'acqua. - poteredonna : RT @stefmonzo: Bomba d'acqua. -

Dopo la grande paura, e dopo aver tirato un sospiro di sollievo per l'assenza di danni a persone, si contano i danni alle cose provocati dallad'che nella notte tra giovedì e venerdì ha colpito gran parte del litorale campano, una quantità spaventosa di pioggia mista a vento fortissimo che ha flagellato anche la Costiera ...Tempo di Lettura: 2 minuti MAIORI. 'Lad'e il maltempo di stanotte hanno provocato disagi alla popolazione e danni a diversi lidi balneari, pensiline, balconate di privati e beni comuni. Per fortuna non ci sono stati feriti!'. ...Dopo la grande paura, e dopo aver tirato un sospiro di sollievo per l'assenza di danni a persone, si contano i danni alle cose provocati dalla bomba d'acqua c ...Nessun ferito grave, tanto spavento e traffico paralizzato, sia in tutta la città di Isernia, sia sulla statale 85, per diverse ore. Mentre sul capoluogo pentro e l’hinterland si abbatteva una bomba d ...