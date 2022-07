Bologna, Sky: “Chiusura per il nuovo colpo” (Di sabato 9 luglio 2022) Bologna SKY- Il Bologna lavora sul mercato, il nuovo D.S Sartori mentre attende la fumata bianca per Josip Ilicic lavora sul centrocampo. Svanberg ha chiesto la cessione, Napoli sul fronte ma nel frattempo si chiude per un nuovo centrocampista. Il nuovo acquisto del Bologna è Lewis Ferguson dell’Aberdeen. La squadra emiliana verserà nelle casse degli scozzesi 3,5 milioni di euro. Il calciatore è un classe 99? è una mezz’ala fisica con un ottima visione della porta. Negli ultimi 2 anni ha toccato sempre la doppia cifra, essendo anche un ottimo tiratore dagli 11 metri. Destro, riesce a giostrare bene la manovra offensiva e lanciare in maniera sublime la punta. Nelle prossime giornate arriverà la fumata bianca, Mihaljovic potrà avere un nuovo gioiellino da allenare. Nel ... Leggi su seriea24 (Di sabato 9 luglio 2022)SKY- Illavora sul mercato, ilD.S Sartori mentre attende la fumata bianca per Josip Ilicic lavora sul centrocampo. Svanberg ha chiesto la cessione, Napoli sul fronte ma nel frattempo si chiude per uncentrocampista. Ilacquisto delè Lewis Ferguson dell’Aberdeen. La squadra emiliana verserà nelle casse degli scozzesi 3,5 milioni di euro. Il calciatore è un classe 99? è una mezz’ala fisica con un ottima visione della porta. Negli ultimi 2 anni ha toccato sempre la doppia cifra, essendo anche un ottimo tiratore dagli 11 metri. Destro, riesce a giostrare bene la manovra offensiva e lanciare in maniera sublime la punta. Nelle prossime giornate arriverà la fumata bianca, Mihaljovic potrà avere ungioiellino da allenare. Nel ...

