Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti sabato 9 luglio

(Di sabato 9 luglio 2022) Ildell’emergenza Coronavirus delaggiornato a2022. Prosegue ininterrottamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 9.214 nuovi, 12, 7.483, 27 (-2) ricoverati in terapia intensiva, 658 (+21) ricoverati nei reparti ordinari. Sono inoltre +1.719 in più gli attualmente positivi per un totale di 97.151. SportFace.

