Björn Borg | chi era il primo marito di Loredana Bertè | “Un matrimonio da incubo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 9 luglio 2022) Ilincontro fraavviene nel ’73, mentre si trovano entrambi a Parigi per un match di tennis. All’epoca la rocker era fidanzata con il campione Adriano Panatta: “Amò, devo tirare due pallate a ‘sto ragazzino svedese, faccio in fretta così poi andiamo a cena“, dirà lo sportivo a Loredana prima di sconfiggere il rivale al Roland-Garros. Lo scrive lanella sua autobiografia “Traslocando. È andata così” parlando di quella sera di giugno, di quella prima stretta di mano cona cui faranno seguito anni di silenzio. Dieci anni più tardi, Loredana sposa Roberto Berger, un miliardario da cui si separerà molto presto.invece sposa Mariana Simionescu solo per ...