Biden firma un ordine esecutivo per il diritto all’aborto negli USA (Di sabato 9 luglio 2022) Nella giornata di venerdì 8 luglio 2022 il presidente Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo volto a proteggere il diritto all’aborto negli Stati Uniti. Il provvedimento arriva a pochi giorni di distanza dalla storica sentenza della Corte Suprema americana, che ha abolito la Roe v. Wad, in vigore dal 1973. Sulla base di quanto stabilito dal provvedimento del Presidente, si cercherà di garantire nella misura più ampia possibile l’accesso ai medicinali necessari per l’aborto farmacologico, così come quello ai contraccettivi e alle cure mediche di emergenza per problemi legati alla gravidanza. Ora le misure dovranno essere adottate dal Dipartimento della Salute. La Casa Bianca aveva sottolineato a più riprese di voler fare il possibile per proteggere il ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 9 luglio 2022) Nella giornata di venerdì 8 luglio 2022 il presidente Joehato unvolto a proteggere ilStati Uniti. Il provvedimento arriva a pochi giorni di distanza dalla storica sentenza della Corte Suprema americana, che ha abolito la Roe v. Wad, in vigore dal 1973. Sulla base di quanto stabilito dal provvedimento del Presidente, si cercherà di garantire nella misura più ampia possibile l’accesso ai medicinali necessari per l’aborto farmacologico, così come quello ai contraccettivi e alle cure mediche di emergenza per problemi legati alla gravidanza. Ora le misure dovranno essere adottate dal Dipartimento della Salute. La Casa Bianca aveva sottolineato a più riprese di voler fare il possibile per proteggere il ...

