Bianca Atzei | “Se ti pieghi cosi …” | Scoperta la mercanzia! FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 9 luglio 2022)fa i preparativi per il videoclip del suo ultimo singolo e l’impressione è che ci sarà anche molto da guardare oltre che da ascoltare PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non è solo una cantante apprezzatissima soprattutto per le sue hit estive,è amata anche da chi non è appassionato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.