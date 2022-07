Berlusconi “Sogno un Paese davvero libero”

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Vorrei unnel quale chi perde le elezioni non debba avere paura delle eventuali ritorsioni dell'avversario che le ha vinte. Undove lo Stato e le istituzioni siano sentiti come la casa di tutti e non come qualcosa di ostile, da cui difendersi. Undunque nel quale per esempio si possa fare un'azienda o costruire una casa senza attendere l'autorizzazione di nessuno, semplicemente rispettando le leggi. Vorrei unnel quale lo Stato non portasse via a nessuno, attraverso le tasse, più di un quarto dei frutti del proprio lavoro”. Così Silvioin un video postato su Facebook. “E' il livello di imposizione fiscale – spiega – che tutti noi istintivamente sentiamo come giusto, come accettabile per concorrere ai ...