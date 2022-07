Berlusconi: “Forza Italia insostituibile, sogno un paese libero” (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – “Pochi giorni fa in un ristorante mi è capitata una cosa diversa. Mentre in tanti mi chiedevano foto e strette di mano, un signore si è alzato e mi ha fatto ad alta voce una domanda: ‘Ci dica, Presidente, come sarebbe l’Italia se lei tornasse al governo? Che paese vorrebbe?’. Questa è la vera domanda, la domanda giusta, perché è proprio quello che rende Forza Italia qualcosa di unico e non sostituibile nel panorama politico Italiano”. Così Silvio Berlusconi in un video su Fb. “Per questo vi voglio raccontare la mia risposta. Prima di tutto, gli ho detto, vorrei un paese davvero libero nel quale chi perde le elezioni non debba avere paura delle ritorsioni dell’avversario che le ha vinte. Vorrei un paese infine nel quale ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – “Pochi giorni fa in un ristorante mi è capitata una cosa diversa. Mentre in tanti mi chiedevano foto e strette di mano, un signore si è alzato e mi ha fatto ad alta voce una domanda: ‘Ci dica, Presidente, come sarebbe l’se lei tornasse al governo? Chevorrebbe?’. Questa è la vera domanda, la domanda giusta, perché è proprio quello che rendequalcosa di unico e non sostituibile nel panorama politicono”. Così Silvioin un video su Fb. “Per questo vi voglio raccontare la mia risposta. Prima di tutto, gli ho detto, vorrei undavveronel quale chi perde le elezioni non debba avere paura delle ritorsioni dell’avversario che le ha vinte. Vorrei uninfine nel quale ...

