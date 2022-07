Bergomi | «Segnai un gol all’Ascoli | esultai come un pazzo Bearzot mi telefonò | mi disse che non si fa così»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 9 luglio 2022) Bepperilascia un’intervista a Libero. Tanti i temi, dal Mondiale dell’82 alla nuova Serie A. Ovviamente con un focus sull’Inter. «A 18 anni ero al primo dei miei tre mondiali. Prima della finalemi: tu marchi il biondo… Il biondo era Rummenigge! Mi salvò l’incoscienza. Sepotrebbe allenare oggi? Il calcio è cambiato, ma non le doti che deve avere un allenatore. Doti umane. Mi viene in mente un flash per spiegare chi era: con l’Inter, in campionato,un goledun. Quella rete mandò i marchigiani in B. Il giorno dopomi: Beppe, hai mancato di rispetto ai giocatori dell’Ascoli. Non si fa ...