Bergamo, dal Pnrr arrivano 2,85 milioni per la nuova palestra di San Tomaso (Di sabato 9 luglio 2022) Bergamo. Ancora buone notizie dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la città di Bergamo: è di venerdì sera, infatti, l'annuncio che la richiesta di finanziamento per la futura palestra del quartiere di San Tomaso, una struttura ambiziosa del valore di oltre 3 milioni di euro, è stata accolta dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comune di Bergamo aveva qualche mese fa candidato il progetto della palestra e sono ora in arrivo ben 2.85 milioni di euro che andranno a coprire quasi completamente i costi della nuova struttura. "Siamo molto soddisfatti – spiega l'assessore allo sport Loredana Poli -: questa struttura, così attesa dal quartiere, rappresenta l'ennesimo tassello nel rinnovamento ...

