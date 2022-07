Bergamo | “cartoline” di siccità | l’emergenza raccontata con le foto

Pubblicità

... come quello del lago di Vico: la riscoperta di antichi borghi e di "" del Bel Paese è uno ... a bordo di una Mercedes moderna con il logo diBrescia Capitale della cultura 2023 . "...Mostra il paesaggio italiano attraverso pubblicità,, piante in vaso, pareti, finestre e ... È il catalogo di una mostra di qualche anno fa a, che raccoglieva fotografie degli anni ...Giocatori in partenza per Clusone. Toloi e compagni fino al 16 luglio in ritiro. Il sindaco di Clusone Morstabilini: «Grande promozione per la città» ...Da venerdì fino al 16 luglio l'Atalanta sarà in Val Seriana. Il sindaco Morstabilini: “Una grande promozione per la nostra città” ...