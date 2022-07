Beautiful | anticipazioni 10 luglio 2022 | Brooke ammonisce Zoe

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 9 luglio 2022) Zoe Buckingham, come rivelano ledidi domenica 10, avrà piena fiducia nella buona fede di Quinn e sarà certa che l'amica stia facendo di tutto per farla riappacificare con Carter, ignara di quanto si stia sbagliando. La ragazza, di recente, ha gettato alle ortiche l'occasione di essere felice con l'avvocato invaghendosi di Zende e provando addirittura a sedurlo mentre era in procinto di sposare il fidanzato. Quando Carter lo ha scoperto è rimasto profondamente deluso e ha lasciato immediatamente Zoe dicendole di non voler più avere niente a che fare con lei. La giovane solo allora si è resa conto di aver commesso un grave errore e ha capito di essere innamorata del suo ex e di volerlo riconquistare. A questo punto, è entrata in gioco Quinn che ha raccolto gli sfoghi di Zoe e ha ...