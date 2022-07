Beach volley | World Tour 2022 Lecce Menegatti Gottardi già ai quarti! Alfieri Sacripanti | debutto ok

Leggi su oasport

(Di sabato 9 luglio 2022) Tutte ancora in corsa tranne una le coppie azzurre nel Future diche vive oggi la seconda giornata di gare del tabellone principale. Ieri si sono disputate le sfide dei gironi e in campo femminile l’Italia ha già piazzato un binomio,, nei quarti, mentre Pratesi/Ceracchi sono uscite di scena. Netta la vittoria aldiche hanno travolto con un secco 2-0 (21-13, 21-9) le finlandesi Rantala/Muukka. Nel secondo turno la coppia azzurra ha faticato non poco per superare 2-1 (21-13, 18-21, 15-13) le canadesi Glagau/Sorra e conquistare così l’accesso diretto ai quarti di finale. Era iniziata bene anche l’avventura di Calì/Tega che in semifinale hanno sconfitto 2-0 (21-18, 21-13) le olandesi Piersma/Poiesz ma poi hanno alzato bandiera bianca ...