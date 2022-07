Bayern De Ligt, nei prossimi giorni il blitz dei bavaresi: c’è voglia di chiudere (Di sabato 9 luglio 2022) Il futuro di De Ligt potrebbe essere al Bayern, nei prossimi giorni potrebbe esserci un blitz dei bavaresi per provare a chiudere Il futuro di De Ligt potrebbe essere al Bayern, nei prossimi giorni potrebbe esserci un blitz dei bavaresi per provare a chiudere con la Juve. Secondo quanto riferito da Tuttosport, si avvicina il giorno che potrebbe portare ai saluti il difensore olandese. L’Avvocato Pimenta, nonché agente di De Ligt, è in Italia e potrebbe accogliere nei prossimi giorni gli emissari del Bayern. Possibile nuovo rilancio per il centrale e provare a chiudere ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022) Il futuro di Depotrebbe essere al, neipotrebbe esserci undeiper provare aIl futuro di Depotrebbe essere al, neipotrebbe esserci undeiper provare acon la Juve. Secondo quanto riferito da Tuttosport, si avvicina il giorno che potrebbe portare ai saluti il difensore olandese. L’Avvocato Pimenta, nonché agente di De, è in Italia e potrebbe accogliere neigli emissari del. Possibile nuovo rilancio per il centrale e provare a...

