Basket | Umberto Gandini resta alla presidenza LBA per altri tre anni Lunedì si decide sui diritti tv

(Di sabato 9 luglio 2022)è stato riconfermatodella LegaSerie A – LBA – per un secondo mandato di tre. Lo ha stabilito l’Assemblea apposita, che si è riunita oggi in videoconferenza. Le condizioni saranno definite nei giorni a venire, per mezzo di un’apposita Commissione delegata dei club. Così il numero 1 della FIP GiPetrucci: “La riconferma diè il risultato della convinzione e della condivisione delle Società per il lavoro svolto in questidi sua. In bocca al lupo al rieletto Presidente e a tutte le società della nostra Serie A“. NBA, Summer League: debutti per Alessandro Pajola e Matteo Spagnolo All’interno dell’Assemblea è stato ratificato l’ingresso di Verona e ...

Pubblicità

OA_Sport : Basket: Umberto Gandini sarà per altri tre anni presidente della Lega Basket Serie A - sportal_it : Lega Basket, ufficiale la riconferma di Umberto Gandini - BasketUniverso : Umberto Gandini confermato presidente della Lega Basket - sportface2016 : #Legabasket | Umberto #Gandini confermato alla presidenza per altri tre anni - basketinside360 : UFFICIALE – Umberto Gandini @UmbertoGandini confermato Presidente LBA @LegaBasketA fino al 2025 -

BOLOGNA "Gandini è stato confermato alla presidenza della Legabasket per un nuovo mandato di durata ...formazioni aventi diritto e la ammissione delle due società neopromosse Scaligera...La Assemblea della Legache si é riunita oggi in modalità videoconferenza ha votato la rielezione alla Presidenza della LBA diGandini per un nuovo mandato di durata triennale le cui condizioni saranno ...Squadra che vince non si cambia: Umberto Gandini è stato confermato per il prossimo triennio alla presidenza della Lega Basket di serie A, dall'assemblea dei club. L'assemblea, riunita in videoconfere ...La Assemblea della Lega Basket che si é riunita oggi in modalità videoconferenza ha votato la rielezione alla Presidenza della LBA di Umberto Gandini per un nuovo mandato di ...