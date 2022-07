Basket: Italia Sperimentale sconfitta dal Brasile nella semifinale del Globl Jam (Di sabato 9 luglio 2022) L’Italia Sperimentale Under 23 di coach Marco Ramondino è stata eliminata dal Globl Jam in corso a Toronto, Canada. Gli azzurri devono cedere una seconda volta, stavolta decisiva, di fronte al Brasile, che domina dall’inizio alla fine e vince per 56-79a. Top scorer per i sudamericani guidati da Tiago Splitter è Dikembe Andre con 17 punti. Per la squadra Italiana, invece, lo è Mattia Palumbo con 13. Il primo quarto vede il Brasile volare via in maniera chiara e incontrovertibile: Barbosa e Miranda danno subito il là alla fuga verdeoro (6-18). Il primo quarto si chiude sull’11-20, poi Palumbo e Caruso, insieme ad Okeke, riportano gli azzurri sul -2 (20-22). Proprio Okeke firma il pari a quota 24, ma si scatena la coppia Andre-Pacheco e all’intervallo è 30-37 solo in virtù di un paio di ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) L’Under 23 di coach Marco Ramondino è stata eliminata dalJam in corso a Toronto, Canada. Gli azzurri devono cedere una seconda volta, stavolta decisiva, di fronte al, che domina dall’inizio alla fine e vince per 56-79a. Top scorer per i sudamericani guidati da Tiago Splitter è Dikembe Andre con 17 punti. Per la squadrana, invece, lo è Mattia Palumbo con 13. Il primo quarto vede ilvolare via in maniera chiara e incontrovertibile: Barbosa e Miranda danno subito il là alla fuga verdeoro (6-18). Il primo quarto si chiude sull’11-20, poi Palumbo e Caruso, insieme ad Okeke, riportano gli azzurri sul -2 (20-22). Proprio Okeke firma il pari a quota 24, ma si scatena la coppia Andre-Pacheco e all’intervallo è 30-37 solo in virtù di un paio di ...

