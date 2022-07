Barretta energetica, richiamo e allarme: "Cosa contiene", il prodotto fermato | Guarda (Di sabato 9 luglio 2022) Abbiamo ancora a che fare con un richiamo alimentare, in questo caso diffuso direttamente dal ministero della Salute. Si tratta di un richiamo cautelativo che riGuarda un celebre marchio di barrette proteiche vitaminiche al gusto di mandorla e vaniglia. Il marchio in questione è Herbalife Nutrition e il richiamo è dovuto alla possibile presenza dell'allergene "uova" che però non è dichiarato in etichetta. Lo stop imposto dal ministero è stato stabilito in seguito a un "reclamo da parte di un consumatore relativo alla presenza di due barrette gusto agrumi all'interno di una confezione di barrette gusto mandorla e vaniglia". Per inciso l'allergene è presente in minime quantità, inferiori allo 0,1%, e solo nel prodotto al gusto agrumi. Come sottolinea ilfattoalimentare.it, le barrette soggette al ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Abbiamo ancora a che fare con unalimentare, in questo caso diffuso direttamente dal ministero della Salute. Si tratta di uncautelativo che riun celebre marchio di barrette proteiche vitaminiche al gusto di mandorla e vaniglia. Il marchio in questione è Herbalife Nutrition e ilè dovuto alla possibile presenza dell'allergene "uova" che però non è dichiarato in etichetta. Lo stop imposto dal ministero è stato stabilito in seguito a un "reclamo da parte di un consumatore relativo alla presenza di due barrette gusto agrumi all'interno di una confezione di barrette gusto mandorla e vaniglia". Per inciso l'allergene è presente in minime quantità, inferiori allo 0,1%, e solo nelal gusto agrumi. Come sottolinea ilfattoalimentare.it, le barrette soggette al ...

Pubblicità

giulibettt : @alemaddie Per lui patatine e per lei una barretta energetica - Mary8291819655 : #basciagoni in viaggio fa.caldo ma x.basci l'importante è che la sua barretta energetica sia al fresco ????? -