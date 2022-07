Bando assunzioni Salerno Pulita, Pecoraro (M5S): “Assoluta mancanza di trasparenza” (Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Claudia Pecoraro, consigliera comunale del M5S, relativa al Bando di Salerno Pulita per l’assunzione a tempo determinato di 25 unità operative: In un momento storico economicamente drammatico come quello che stiamo attraversando a livello nazionale e locale, chi amministra e occupa ruoli apicali in comparti chiave dell’amministrazione pubblica non può permettersi atteggiamenti e dichiarazioni superficiali e provocatorie, utili solo ad ingenerare una “guerra tra poveri”. Il Bando per l’assunzione a tempo determinato delle 25 unità operative per la Salerno Pulita va bloccato. Senza condizioni, senza tentennamenti, senza finti moralismi e tentativi (neanche troppo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Claudia, consigliera comunale del M5S, relativa aldiper l’assunzione a tempo determinato di 25 unità operative: In un momento storico economicamente drammatico come quello che stiamo attraversando a livello nazionale e locale, chi amministra e occupa ruoli apicali in comparti chiave dell’amministrazione pubblica non può permettersi atteggiamenti e dichiarazioni superficiali e provocatorie, utili solo ad ingenerare una “guerra tra poveri”. Ilper l’assunzione a tempo determinato delle 25 unità operative per lava bloccato. Senza condizioni, senza tentennamenti, senza finti moralismi e tentativi (neanche troppo ...

