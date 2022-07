Badminton | Malaysia Masters 2022 | decise le finali dei cinque tabelloni

(Di sabato 9 luglio 2022) Oggi, sabato 9 luglio, è proseguito ildi, torneo di categoria World Tour Super 500, con un montepremi di 360mila dollari americani: all’Axiata Arena di Kuala Lumpur, in Malesia, sono stati delineati neii contendenti degli ultimi atti della manifestazione, in programma domani. Di seguito i risultati delle semideldi: Semisingolare maschile08h15 Chico Aura Dwi Wardoyo batte Guangzu Lu 20-22 23-21 21-19 10h45 Ka Long Angus Ng batte H. S. Prannoy 17-21 21-9 21-17 Semisingolare femminile 08h00 Se Young An batte Gregoria Mariska Tunjung 21-18 13-21 21-8 09h55 Yufei Chen ...

OA Sport

