**Azione: Calenda a Berlusconi, 'centro a voi? Affare fatto, daje'** (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Andata: centro a voi e polo del buongoverno a noi; Presidente operaio a voi e rivoluzione liberale a noi; Di Maio, Mastella, Cuffaro a voi e Enrico Costa a noi; Putin a voi e Von der Leyen/Macron a noi. Così, come si dice a Roma, 'ce se po' sta'. Affare fatto? daje". Carlo Calenda commenta così via twitter le parole di ieri di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia aveva osservato: "Qualcuno parla di 'costruire un centro politico' del Paese. Vorrei ricordare che il centro è Forza Italia, che in Italia è indispensabile perché costituisce la testimonianza e la continuazione della tradizione liberale, cristiana, garantista, europeista, dei principi ... Leggi su iltempo (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Andata:e polo del buongoverno a noi; Presidente operaio ae rivoluzione liberale a noi; Di Maio, Mastella, Cuffaro ae Enrico Costa a noi; Putin ae Von der Leyen/Macron a noi. Così, come si dice a Roma, 'ce se po' sta'.". Carlocommenta così via twitter le parole di ieri di Silvio. Il leader di Forza Italia aveva osservato: "Qualcuno parla di 'costruire unpolitico' del Paese. Vorrei ricordare che ilè Forza Italia, che in Italia è indispensabile perché costituisce la testimonianza e la continuazione della tradizione liberale, cristiana, garantista, europeista, dei principi ...

Pubblicità

Fr_Grassi : RT @AddioRicciardi: Per il signor Calenda, il fatto che gli si chieda conto e ragione delle posizioni di uno spargitore seriale di notizie… - smilypapiking : RT @AddioRicciardi: Per il signor Calenda, il fatto che gli si chieda conto e ragione delle posizioni di uno spargitore seriale di notizie… - RCorraz72 : @valy_s @CarloCalenda @WRicciardi @Azione_it 'Con chi mi sono imbattuto!', avrebbe detto il principe De Curtis. Ma… - arabellara : RT @EmeParonzini: Azione di Calenda è il corrispettivo di sinistra della lista animalista della Brambilla pensata da Berlusconi per far vot… - Stefamart7 : RT @AddioRicciardi: Per il signor Calenda, il fatto che gli si chieda conto e ragione delle posizioni di uno spargitore seriale di notizie… -