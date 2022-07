Avete mai visto Tina Cipollari prima del successo in televisione? Aveva i capelli neri ed era un'altra persona (Di sabato 9 luglio 2022) Tutti conoscono Tina Cipollari, l'opinionista bionda e tuta curve di Uomini e Donne. Fin dal suo primo ingresso nel dating show è stata soprannominata La Vamp per la sua voglia di somigliare a Marylin Monroe. Ma prima di entrare nello studio bianco della Mediaset, com'era Tina Cipollari? La risposta vi lascerà senza parole. E' ormai una costante della televisione italiana Tina Cipollari. Da anni presenzia in tutte le puntate del dating show Uomini e Donne. La prima corteggiatrice, la prima tronista. Ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori tanto che Maria De Filippi non ha potuto fare a meno che affidarle un ruolo nello show che l'ha resa famosa. Quando di pensa a Tina ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 9 luglio 2022) Tutti conoscono, l'opinionista bionda e tuta curve di Uomini e Donne. Fin dal suo primo ingresso nel dating show è stata soprannominata La Vamp per la sua voglia di somigliare a Marylin Monroe. Madi entrare nello studio bianco della Mediaset, com'era? La risposta vi lascerà senza parole. E' ormai una costante dellaitaliana. Da anni presenzia in tutte le puntate del dating show Uomini e Donne. Lacorteggiatrice, latronista. Ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori tanto che Maria De Filippi non ha potuto fare a meno che affidarle un ruolo nello show che l'ha resa famosa. Quando di pensa a...

Pubblicità

_Techetechete : Gli altri la ricordano, ma noi ve la facciamo rivivere e ve la mostriamo come non l’avete mai vista (immagini rare… - Gemma_OnlyCY : RT @MDeBrig_CY: Se non avete mai visto la perfezione del profilo in un volto Guardate il suo profilo e troverete la perfezione #CanYamanD… - doomguyIX : @Vink901 Ma avete la fissa con KK. Non verrà mai alla Juve per mille ragioni. - Gemma_OnlyCY : RT @MDeBrig_CY: Se non avete mai visto come si muovono gli dei Allora guardate lui mentre cammina Anche con una mazza in mano #CanYamanDisn… - mattefosco01 : @OEddans_ @Devilriki78 @SimoneTorcasio3 @FBiasin Non sto parlando solo di Lingue 1 ma anche di Champions League. Se… -