Avanti un altro, lutto nel “Salottino” scompare noto personaggio: Paolo Bonolis sconvolto (Di sabato 9 luglio 2022) Avanti un altro non crede alle proprie orecchie. La notizia è rimbalzata e ha sorpreso tutti. Era uno dei personaggi più amati. Purtroppo esiste anche questo ad Avanti un altro… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 9 luglio 2022)unnon crede alle proprie orecchie. La notizia è rimbalzata e ha sorpreso tutti. Era uno dei personaggi più amati. Purtroppo esiste anche questo adun… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

dgx2018 : RT @lvogruppo: Morte improvvisa per Emanuele Vaccarini 44 anni, il gladiatore di “Avanti un altro” - Stefy9089999 : @Rostua2 @imgiorgjaw Eh ma é mesi che vai avanti quindi non può essere solo il Covid , potresti dedicarti anche all… - michelinorifor1 : Ma piace il suo programma, o cos'altro...... perché qui si va avanti a proclami vuoti e niente più. - Nomefittizio2 : RT @Mic_Saba: #ElonMusk rinuncia a Twitter. Un mitomane in meno. Su, avanti un altro. - La_Ri71 : @OsservaMy Un passo avanti, cinquanta indietro. Altro che evoluzione. Altro che emancipazione. Le parole sono impor… -