Aurora Ramazzotti mostra i capelli bianchi, Michelle non ne ha nemmeno uno (Di sabato 9 luglio 2022) Un altro paragone con mamma Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti simpatica e ironica mostra i suoi capelli bianchi. Aurora ha notato da tempo i suoi primi capelli bianchi, è poco più che ventenne ma capita di averli e i suoi spiccano. Michelle li adora sulle giovani e dice che sono un segno che contraddistingue le persone interessanti, quelle che hanno veramente qualcosa da dire e che pensano. Aury la guarda perplessa e le fa notare che lei non ne ha neanche uno. Michelle Hunziker annuisce e va via. Risate su risate per madre e figlia e c’è chi ha capito che Michelle se non ha capelli bianchi non ha poi molto da dire, chi ha intuito invece che sua ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 9 luglio 2022) Un altro paragone con mammaHunziker esimpatica e ironicai suoiha notato da tempo i suoi primi, è poco più che ventenne ma capita di averli e i suoi spiccano.li adora sulle giovani e dice che sono un segno che contraddistingue le persone interessanti, quelle che hanno veramente qualcosa da dire e che pensano. Aury la guarda perplessa e le fa notare che lei non ne ha neanche uno.Hunziker annuisce e va via. Risate su risate per madre e figlia e c’è chi ha capito chese non hanon ha poi molto da dire, chi ha intuito invece che sua ...

Pubblicità

infoitcultura : Aurora Ramazzotti mostra i capelli bianchi e scherza con Michelle Hunziker: Non ne ha neanche uno! - zazoomblog : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti praticamente sorelle: la somiglianza in primo piano è impressionante – FOTO -… - infoitcultura : Il make up occhi di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti da copiare questa Estate 2022 - tempoweb : Selfie con mamma Michelle e protesta: Aurora Ramazzotti spiazza i fan #8luglio - infoitcultura : Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker e quel selfie: «Mia madre sembra mia figlia» -