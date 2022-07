Attentato contro Shinzo Abe: la salma dell’ex premier arriva a Tokyo (Di sabato 9 luglio 2022) Tokyo – Torna a Tokyo il corpo di Shinzo Abe, l’ex premier giapponese ucciso ieri durante un appuntamento elettorale a Nara (leggi qui). La salma è stata trasferita da Nara nella residenza di famiglia dell’ex premier nel distretto di Shibuya, riporta la Nhk. Secondo notizie delle scorse ore dei media giapponesi, martedì dovrebbe essere il giorno dell’ultimo saluto ad Abe. Sono intanto iniziate le indagini sull’assassinio di Abe, sull’uomo armato che lo ha ucciso e sulle misure di sicurezza che erano state disposte per l’ex leader durante il comizio. Fonti investigative citate dall’agenzia Kyodo rivelano che l’uomo accusato di aver ucciso Abe avrebbe detto alla Polizia che inizialmente aveva pianificato un attacco contro un leader di un gruppo ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 9 luglio 2022)– Torna ail corpo diAbe, l’exgiapponese ucciso ieri durante un appuntamento elettorale a Nara (leggi qui). Laè stata trasferita da Nara nella residenza di famiglianel distretto di Shibuya, riporta la Nhk. Secondo notizie delle scorse ore dei media giapponesi, martedì dovrebbe essere il giorno dell’ultimo saluto ad Abe. Sono intanto iniziate le indagini sull’assassinio di Abe, sull’uomo armato che lo ha ucciso e sulle misure di sicurezza che erano state disposte per l’ex leader durante il comizio. Fonti investigative citate dall’agenzia Kyodo rivelano che l’uomo accusato di aver ucciso Abe avrebbe detto alla Polizia che inizialmente aveva pianificato un attaccoun leader di un gruppo ...

